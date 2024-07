Usa scienze biologiche | Aldo Corsetti nella classifica ScholarGPS

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 luglio 2024), ordinario di Microbiologia Agraria all’Università degli Studi di Teramo, è nel top 0,05% di tutti gli studiosi del mondo della, l’azienda californiana che applica intelligenza artificiale, data mining, machine learning e altre tecniche di data science al suo database di oltre 200 milioni di pubblicazioni e 3 miliardi di citazioni perre oltre 30 milioni di studiosi e 55.000 istituzioni in tutto il mondo. Per il prolifico record di pubblicazioni, l’elevato impatto del suo lavoro e l’eccezionale qualità dei contributi accademici,viene nominato tra gli “Highly Ranked Scholar”, ossia tra i professionisti di più alto livello in base alle prestazioni in vari campi, discipline e specialità.