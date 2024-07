Traffico Roma del 28-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio ben trovati in studio Sonia cerquetani scherzo ilsulle strade della capitale nulla da segnalare anche lungo le due carreggiate del raccordo anulare oggi domenica ed agevolare la circolazione lo stop ai mezzi pesanti e questo fino alle 22 di questa sera lungo l’intera rete viaria Nazionale fino al 19 di agosto la Tangenziale per lavori è chiusa tra viale Castrense Largo Passamonti Merano in direzione dello Stadio Olimpico inevitabili le ripercussioni per tutto ildi zona fino alle 6 di lunedì 29 luglio chiusura della rampa in ingresso da via Prenestina per immettersi sulla tangenziale ed in tema di trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana le stazioni Spagna e Ottaviano San Pietro sono chiuse per lavori per cui i treni vi transitano senza fermare maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito it ed è ...