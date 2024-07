Solo dei delinquenti che fine devono fare | Salvini picchia durissimo contro i No Tav | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) In Piemonte li conoscono bene. Incappucciati. Con le tute nere, gli occhialini di plastica a proteggere il volto, lo zainetto leggero. Sono i No Tav, i soliti violenti asserragliati nella Val di Susa. Sabato 27 luglio un migliaio di persone si è messa in marcia in direzione del cantiere San Didero. L'obiettivo, neanche a dirlo, è abbattere le reti per entrare. Poi dai boschi sopra Chiomonte, alcuni manifestanti hanno lanciato pietre e bombe carta sulla testa dei poliziotti. "Fino alla vittoria", si sente urlare dal corteo. I fatti piemontesi hanno suscitato lo sdegno di molte persone. Tra queste c'è anche il segretario della Lega Matteo, che su X ha commentato: "Questisonoil progresso,lo sviluppo,il lavoro - ha scritto il vicepremier -.