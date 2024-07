Roma | De Rossi perde a Trigoria ko per 0-1 in amichevole contro il Tolosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – Terzaprestagione dellae arriva anche la prima sconfitta di questa preparazione estiva giallorossa. Nella giornata di ieri infatti i capitolini hanno ospitato ilper un'a porte chiuse, dove però ad avere avuto la meglio sono proprio i Violets con il risultato di 0-1, merito della rete realizzata da Gboho. Primo ko in queste amichevoli per Daniele De, dopo il netto successo con il Latina e il pareggio in Slovacchiail Kosice. La cronaca della partita La partita si sarebbe dovuta giocare ad Ancona, allo stadio del Conero, ma a causa del rischio di scontri tra le tifoserie, si è preferito giocare nella giornata di ieri tra le porte chiuse di. Per la sfidala formazione di Ligue 1.