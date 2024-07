Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali 28 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)DIITALIA28TIRO A SEGNO Ore 9.30: finale pistola 10 metri uomini Paolo Monna e Federico Nilo Maldini sono approdati entrambi nell’atto conclusivo dove in 8 si giocheranno il titolo olimpico. Il serbo Damir Mikec ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni, ma sappiamo che in finale si riparte da zero, dunque le gerarchie sono soggette a ribaltamenti. Fanno paura in particolare il coreano Wonho Lee ed il cinese Yu Xie, ma anche l’esperto tedesco Christian Reitz. Si annuncia comunque una gara aperta ad ogni soluzione.diPaolo Monna 50% Federico Nilo Maldini 50% JUDO Dalle ore 16.00: finale -52 kg femminile e -66 kg maschile Dopo l’argento di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo 2020, Odette Giuffrida insegue la terzaolimpica della carriera.