Olimpiadi 2024 è di Nicolò Martinenghi il primo oro dell’Italia a Parigi – Il video della gara

(Di domenica 28 luglio 2024) Grandissima vittoria dialledi. Il nuotatore azzurro conquista iloro olimpico per l’Italia e lo fa con un’ottimanei 100 rana, chiusa in 59?03, piazzandosi davanti a Nic Fink degli Stati Uniti e Adam PeatyGran Bretagna che conquistano l’argento ex aequo in 59?05. Il medagliere azzurro sale quindi a sei metalli, con 2 argenti, 3 bronzi e l’oro di. Il 24enne di Varese è campione mondiale di Budapest 2022 e vicecampione mondiale a Fukuoka nel 2023 nella stessa specialità e a Tokyo 2020 aveva conquistato due bronzi, nei 100 rana e nella 4×100 misti.