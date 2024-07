Nuova catena umana sulla costa savonese contro il progetto del rigassificatore | Problema non è solo Toti Ci batteremo fino al definitivo no

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo la primasul litoraleorganizzata lo scorso anno per contestare la decisione di Giovannidi proporre la Liguria come destinazione del trasferimento delattualmente ormeggiato a Piombino, l’iniziativa si ripete e migliaia di cittadini si uniscono a formare una “muraglia” per difendere il territorio da quello che definiscono un “mostro”. Contestano l’utilità dell’infrastruttura fossile, considerato il calo del consumo di gas in Italia oltre all’impatto della filiera del GNL, dall’estrazione al trasporto per arrivare a livello locale alla collocazione dela 2,8 chilometri dalla, di fronte al porto di Vado. Tra i presenti tutti i partiti dell’opposizione, da semprela scelta presentata, e qualche esponente di centrodestra.