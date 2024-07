’Nina dei lupi’ va sempre più lontano | Storia perfetta per una serie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Nina è una ragazzina che cresce con un forte legame con la natura, un rapporto che nemmeno lei stessa riesce a comprendere e che la porta a essere vista da molti come strega per via degli strani fenomeni che accadono in sua presenza. Del resto è stata trovata sulla montagna nei pressi di un piccolo paese sperduto, lo stesso giorno in cui un’improvvisa tempesta solare ha reso inutilizzabile qualsiasi apparecchiatura elettronica in tutto il pianeta. Ecco il plot di Nina dei lupi, il film tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Bertante che Genoma Films, casa di produzione bolognese fondata da Paolo Rossi Pisu, ha trasformato in film con la regia di Antonio Pisu, che da oggi alle 21,15 sarà su Sky Cinema Uno. E tra un anno sulla Rai.