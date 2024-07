Meloni in Cina per riallacciare il dialogo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 luglio 2024) AGI - "Sono molto contenta di essere qui per il primo viaggio ufficiale" che è stato anticipato da diversi incontri di alto livello" con le missioni di diversi ministri a "dimostrazione della volontà di iniziare una fase nuova, di rilanciare la nostra cooperazione bilaterale nell'anno in cui ricorre il ventesimo anniversario della nostra partnership strategica globale". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso dell'incontro bilaterale con il primo ministro della Repubblica Popolare Cinese, Li Qiang nella Grande Sala del Popolo a Pechino. "Ha un senso proprio in questo anno rilanciare con il piano d'azione che firmeremo oggi, il piano d'azione triennale, i nostri margini di cooperazione, lavorando per implementare quello che abbiamo già fatto e lavorando anche per sperimentare nuove forme di cooperazione", conclude la premier italiana.