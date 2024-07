Marina di Massa vandali in azione a Ronchi | devastati due stabilimenti balneari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024)di, 28 luglio 2024 – Una notte di follia ha portato alla devastdella spiaggia dI alcunididi. Parliamo del Bagno Stefania, di Vittorio Guidi, e del Bagno Paola, di Paola Pratovecchi, entrambi a. "I gestori appena arrivati la mattina di sabato sull’arenile – racconta Adriano Rapaioli, responsabile perCarrara di Confesercenti – si sono trovati davanti a una scena di devast, con ombrelloni divelti e sdraie e lettini danneggiati. Un’ca in piena regola che, a giudicare dall’entità dei danni, si è protratta nel tempo senza che nessuno intervenisse. Immaginate le conseguenze economiche, in piena stagione, dei due imprenditori. Innanzitutto bisogna contare le spese per il ripristino delle strutture e poi la difficoltà di offrire il servizio ai propri clienti nel fine settimana.