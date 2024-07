LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Monna e Maldini lottano per l’oro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:50 Azzurri ancora pazzeschi!conduce a 181.07,è secondo a 181.2. Poi Xie 180.09. Sono rimasti in quattro, il podio è praticamente ipotecato 9:48 10.06 perche recupera con personalità! Adesso Paolo è secondo con 170.07 dietro a, primo con 171.3. Ma ancora è lunga Amici di OA Sport. Ancora è lunga 9:47 Ahia, tiraccio per Paoloche spara 8.8 e scivola al terzo posto sorpassato da cinese Xiu. Deve rilassarsi Paolo. 9:46 10.0 PER, 10.05 PER! Valzer di precisione per gli azzurri che si stanno rendendo artefici di una gara monumentale. Walter e Reitz a rischio eliminazione 9:45 GALATTICI!spara 10.3 e 10.4 e consolida il primo posto con 141.3, seguea 140.7, quindi Xie a 140.3.