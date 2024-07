LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Horn spera nella medaglia di bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

18.17 Perde leggermente troppo nel finale l'azzurra che si piazza in terza posizione provvisoria. 5.35 di ritardo perche devere che nessuna delle tre atlete ancora mancanti al traguardo la superino. 18.16 1.32 di ritardo a metà gara per l'azzurra, in lizza per mettersi in seconda posizione. 18.15 36 centesimi di vantaggio peral primo intermedio. 18.15 Arriva il momento atteso per l'Italia. Tocca a Stefanie: obiettivo mettersi in seconda posizione. 18.13 Seconda Satila. La brasiliana difende la momentanea piazza d'onore, pagando un distacco di 4.61 da Jessica Fox. 18.13 4.36 di ritardo per Satila al terzo intermedio. 18.12 57 centesimi di vantaggio per Satila al primo intermedio, ma è il secondo rilevamento ad essere indicativo. 18.11 Adesso è il momento di Ana Satila (Brasile).