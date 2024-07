Lazio Baroni | Abbiamo fatto un bel test ma abbiamo ancora margini di miglioramento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Rostock, 27 luglio 2024 - Lafesteggia il successo in amichevole contro l'Hansa Rostock per 0-3 e mostra una delle sue versioni migliori. La squadra di Marcosa soffrire e lottare contro una formazione sì di Bundesliga 2, ma molto preparata in termini agonistici, spinta da una splendida cornice come il pubblico di casa, fino poi a domare lo spirito dei baltici e a imporre la propria qualità e il proprio credo calcistico. Tanti segnali positivi, con le reti di Zaccagni, Castellanos e Tchaouna a sancire il successo. Ha di che essere felice dunque l'allenatore capitolino, che proprio dai segnali positivi di questo incontro ha parlato ai microfoni ufficiali del club, quelli diStyle Channel, al termine dell'incontro. “Sono partite difficili,- afferma il tecnico biancoceleste -un bel