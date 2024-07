Kate Middleton le rivelazioni della nuova biografia | mediatrice nella famiglia reale e gli ultimi mesi di Elisabetta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Londra, 28 luglio 2024 – Nuovesu, grazie a un’attesissimadi Robert Jobson in uscita nei prossimi giorni: ‘Catherine, principessa di Galles’ offrirà uno spaccato più intimo sulla vitafutura regina consorte, e soprattutto sul suo ruolo all’interno. Chi avesse pensato acome alla semplice ‘spalla’ del principe William, dovrà probabilmente ricredersi: la 42enne sarebbe infatti una vera e propria eminenza grigia dei Windsor, perlomeno tra mura più intime del palazzo. Le anticipazioni sono state rivelate dal Daily Mail.e difensore Si sa, i rapporti tra re Carlo III e l’erede William non sono stati idilliaci per molti anni, specie dopo la morte di Lady D. Eavrebbe assunto il ruolo di ‘', spingendo i due a costruire un rapporto più forte, molto evidente neglianni.