Kamate impressiona l’Inter futuro in evoluzione? Le novità

(Di domenica 28 luglio 2024) Issiakasta sorprendendoa dirigenza e anche Simone Inzaghi. Il suoalpuò cambiare radicalmente, è Gianluigi Longari su X a formulare un’ipotesi. PERMANENZA – Issiakasi sta giocando il suocon. Nelle precedenti settimane si è parlato di lui solo come di un giocatore in uscita. Il Verona stava lavorando per portarlo in Veneto e aveva provato a convincere la dirigenza nerazzurra con Juan Cabal. Il colombiano ha scelto alla fine la Juventus e la trattativa si è arenata definitivamente. Ora l’esterno della Primavera sta giocando con Simone Inzaghi le amichevoli e in un ruolo atipico per la sua carriera sta facendo benissimo. Da esterno del 3-5-2 sulla destra hato tutti alno dell’ambiente e la situazione potrebbe cambiare a questo punto.