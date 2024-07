Incendio a Roma | Esplosioni e fiamme siamo barricati in casa Evacuato un intero hotel

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Ponte Mammolo () – Un vastoè divampato intorno alle 17 nei pressi della baraccopoli situata tra via Ponte Mammolo 60 e via Alberini. Le, alimentate dal vento, hanno rapidamente formato un ampio fronte di fuoco che ha devastato l’area verde adiacente al fiume Aniene, distruggendo baracche, sterpaglie, alberi e rifiuti accumulati sulle rive del fiume. Colonna di fumo visibile a chilometri La densa colonna di fumo generata dall’è visibile a chilometri di distanza, creando un pericolo per decine di persone e animali presenti nell’area. Le cause del rogo sono ancora da accertare, mentre le squadre di soccorso affrontano gravi difficoltà a causa delle numerose discariche e della presenza di baracche con persone e animali senza vie di fuga. Ponte Mammolo inpic.twitter.