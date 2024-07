F1 a Spa un capolavoro Mercedes ma Hamilton sbotta Ferrari timida speranza Nella Redbull è psicodramma – commento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Unasorprendente si prende la doppietta a Spa: la vittoria è di George Russell, seguito da Lewis, che ha tentato di vincerla nel finale con la gomma dura più fresca di 16 giri ma non è riuscito a passare il compagno. Nel finale, prima del podio, il sette volte iridato è però parso arrabbiato e un filo polemico: “Avevo ancora gomme da spremere prima dell’ultima sosta, ma il team mi ha detto così”. Terza la McLaren (di nuovo pimpante nelle strategie) con Piastri, vicinissimo nel finale al duo, mentre Norris non è pervenuto e ha chiuso 6°. Per laun inizio incoraggiante e un finale in difesa: Leclerc è fuori dal podio (4°) dopo essere stato superato nel finale da Piastri, Sainz 7° davanti alla seconda Red Bull di Pérez.