Erdogan | attaccare Israele per la pace

(Di domenica 28 luglio 2024) 22.45 Determinato a invadereper porre fine al conflitto palestinese se il suo Paese avesse una forza di armi sufficiente. Così il presidente turcodurante una convention del suo partito islamista Akp. "Abbiamo fatto molta strada con la nostra industria della difesa, con le importazioni e le esportazioni. Dobbiamo essere molto forti, cosìnon sarebbe in grado di fare il putiferio che fa in Palestina", ha detto. "Come siamo entrati nel Karabakh e in Libia, potremmo fare lo stesso con loro".