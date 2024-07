È emergenza medici di base | Una situazione insostenibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Il Comitato per la salute dei cittadini di Novate Milanese chiede l’intervento del difensore civico regionale. "die situazioni intollerabili per le persone più anziane". Laa Novate è molto difficile, da dicembre se non sarà riconfermata la sostituzione di un medico il rischio è che rimarranno duedie un pediatra. I cittadini novatesi sono circa 20mila, molte persone hanno trovato il medico a Bollate, mentre alcune migliaia di cittadini sono attualmente senza e sono costretti a fare lunghe file all’Amt - Ambulatorio medico temporaneo - nella Casa di Comunità di Bollate per delle visite o solo per farsi prescrivere una ricetta.