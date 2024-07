Ciclista colto da un malore Salvato dall’uso del defibrillatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) E’ caduto a terra all’improvviso sbattendo la testa. Subito dopo è statoda un arresto cardiocircolatorio. Grazie all’arrivo dei carabinieri, in possesso del, l’uomo, un 60enne, si è. L’episodio, fortunatamente a lieto fine, si è verificato ieri mattina a Vignola. Il 60enne, per cause ora in corso d’accertamento, mentre percorreva la strada in sella alla propria bicicletta ha perso improvvisamente il controllo del velocipede, finendo rovinosamente al suolo. Non si esclude che ilsia caduto proprio a causa di un. Sul posto sono quindi intervenuti pochi istanti dopo i volontari Avap che, intuita subito la gravità della situazione, hanno provato a rianimare il pensionato.