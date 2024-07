Chiesa-Juventus sarà addio! Mancano ancora passi concreti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Federicolascerà la, questo è sicuro. È rottura totale tra il giocatore e l’allenatore Thiago Motta, Fabrizio Romano dà le notizie relative al caso su Playback. ROTTURA – Thiago Motta non vuole Federicoin rosa. Non è nella sua formazione ideale e ha detto alla dirigenza di poterne fare a meno. Il calciatore è tornato pochi giorni fa dalle vacanze dopo gli Europei giocati con l’Italia di Luciano Spalletti e non è nemmeno partito per la Germania nel ritiro collettivo. Si sta allenando singolarmente alla Continassa ed è trattato da vero e proprio separato in casa. AGGIORNAMENTI –ha il contratto in scadenza nel 2025 e se non verrà ceduto nel prossimo mese andrà via a parametro zero. L’Inter è dietro l’angolo e l’operazione rimane una suggestione. Che accada veramente il suo trasferimento in nerazzurro è altamente improbabile.