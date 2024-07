Ash arriva in Italia

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) ASH – l’artista e polistrumentista originario del Cairo con oltre 900 milioni di ascolti–incon uno show, che si terrà giovedì 24 ottobre 2024 al Circolo Magnolia di Milano. La produzione musicale di ASH è una combinazione ballabile di musica elettronica e tradizioni musicali di origine egiziana e francese, che ha conquistato milioni di ascoltatori in tutto il mondo, sulle piattaforme streaming prima e sul palco poi. Il 2 febbraio 2024 ASH ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto, “Self-Discovery”. Tra le sue uscite più note figurano “Mosaïque”, “Worlds Apart”, “Sing It Back”, e “Daydream”. Pubblicato nel 2016, gli stream di “Mosaique” sono stati fin da subito un fiume in piena, favoriti dal videoclip girato nel 2019 alle Piramidi che ha superato i 27 milioni di visualizzazioni su YouTube.