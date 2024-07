Amici due ex protagonisti del talent sono pronti a convolare a nozze | Ancora non ci credo!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 luglio 2024) Saranno presto marito e moglie due exdelle passate edizioni di, il fortunatodi Maria De Filippi. Domani in Sicilia verranno celebrate ledi Amilcar Moret Gonzales, storico e amatissimo ex ballerino professionista del programma di Canale 5 e l’ex allieva Virginia Tomarchio. Nelle scorse ore Amilcar ha postato sul suo profilo Instagram una breve storia in cui è sul traghetto verso lo stretto di Messina, aggiungendo un’inequivocabile didascalia con tanto di emoticon di un abito da sposa: Coming for the big day La ballerina sui suoi social ha scritto: – 1non ci. Ecco il video: Insieme dal 2016, i due ex volti distati in passato massacrati dalle critiche non appena usciti allo scoperto, e non solo per i 20 anni di differenza che cifra i due.