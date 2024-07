Vuelle Io in campo carismatico e voglioso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) E’ uno dei volti nuovi arrivati durante questa campagna acquisti in casache stimola di più la curiosità e l’interesse del pubblico pesarese. Perché è parecchio conosciuto come nome associato al suo curriculum, ma è passato poche volte da Pesaro e dunque le occasioni di vederlo giocare dal vivo in questi anni sono state poche, a meno che uno non seguisse le Nazionali giovanili dove Lorenzo Bucarelli è stato un protagonista assoluto. Ha vinto il bronzo con l’Under 18 agli Europei del 2016 e quindi anche l’argento ai Mondiali Under 19 l’anno seguente venendo inserito anche nel quintetto ideale della manifestazione. Forse il suo talento deve ancora esplodere per intero ad alto livello, ma di sicuro è un giocatore su cui si può fare affidamento.