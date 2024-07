Tutto quello che nel bene e nel male una vacanza può fare alla tua coppia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Le vacanze dipossono essere un’esperienza fantastica o una tragedia assoluta. Lo sappiamo: condividere molto tempo insieme può far emergere tensioni inaspettate e rivelare caratteristiche del partner che non erano mai venute in superficie. Per questo è importante essere consapevoli di alcuni aspetti e magari mettere in pratica strategie pratiche per aumentare le probabilità di successo dei giorni trascorsi insieme. Noi abbiamo provato a raccogliere qualche idea sensata grazie all’aiuto di diversi psicoterapeuti. La programmazione condivisa delle vacanze non è uno step superfluo No, non è assolutamente superfluo innanziperché si tratta di giorni in cui dobbiamo sentirci a nostro agio e rigenerarci. Se la meta è la Grecia, meglio capire subito se uno ricerca la movida di Mykonos e l’altro la disconnessione totale di isolette come Schinoussa.