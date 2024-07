Trump ' Harris l' antisemita che vuole giustiziare i neonati'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Donaldha accusato ieri la rivale Kamaladi essere un'che intende permettere l'uccisione di, in un discorso rivolto ai suoi sostenitori di estrema destra nel sud della Florida. La vicepresidente, sposata con un uomo ebreo, ha guadagnato terreno sunei sondaggi da quando, pochi giorni fa, ha sostituito Joe Biden al vertice della lista democratica per la corsa alla Casa Bianca.ha parlato un'ora al 'Summit dei credenti' dell'organizzazione di estrema destra Turning Point Action, dedicando gran parte del suo discorso ad attaccare il curriculum dicome senatrice e come numero due di Biden, ma molti dei suoi attacchi sono stati diffamatori e non legati alla realtà.