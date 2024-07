Terza Categoria Spes Jesi i volti nuovi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) Mister Marco Pelonara. “Abbiamo provato a colmare le partenzeun grazie particolare al diesse Claudio Gigli e a Enrico Morici”, 27 luglio 2024 –rosa completata ed ora si attende solo l’inizio delle operazioni. La formazionena si presenta al via forte del risultato della scorsa stagione, sconfitta in fnale play off promozione, e vuole sicuramente continuare a far bene. Sul fronte squadra riconfermato mister Marco Pelonara oltre a Carlo Rinaldi, Marco Di Somma, Luca Silvestrini, Edoardo Accoroni, Mirko Faccenda, Leonardo Candelaresi, Riccardo Corinaldesi, Giovanni Pirani, Michele Duca, Nicola Giaccaglini, Giorgio Gabrielloni, Francesco Pettinelli, Matteo Polzonetti, Nicola Prenna, Michele Trillini, Nicolas Zeli Seri, Federico Mannozzi e Matteo Montanari.