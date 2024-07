Scuola La Massa Maxi riqualificazione da seicentomila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) In arrivo ben 600milaper la ristrutturazione del plesso scolastico La. Una bella notizia per il Comune di Figline e Incisa Valdarno risultato beneficiario di un finanziamento PNRR di questa entità da destinare ad ampliare l’offerta educativa per la prima infanzia. L’utilizzo dei fondi renderà possibile raggiungere l’obiettivo di ridurre considerevolmente le liste di attesa dei nidi comunali attraverso la creazione di 30 nuovi posti nido che, una volta realizzati, consentiranno ad altrettante famiglie di poter accedere a un servizio fondamentale per conciliare tempi di vita familiari e tempi lavorativi.