Scherma stoccata supplementare fatale | Giulia Rizzi subito eliminata

(Di sabato 27 luglio 2024) Delusione tremenda per l’Italia dellanel primo assalto sulle pedane del Grand Palais. Laper, che abbandona il tabellone individuale delle Olimpiadi all’esordio nei sedicesimi di finale. A passare il turno è la polacca Alicja Klasik, che sfrutta un grande avvio e vince l’assalto per 12-11. Purtroppo a nulla è servita la rimonta dell’azzurra, con una delle pretendenti alle medaglie in assoluto che viene già. Inizio tremendo per l’azzurra, che non trova mai la distanza giusta dalla sua avversaria, spesso anche bloccata dalla tensione della prima Olimpiade a trentacinque primavere passate. Tanta tensione e ammonizione per passività per entrambe dopo il primo minuto, ma da quel momento in poi sale in cattedra la polacca.