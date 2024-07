Roma brucia | qualche considerazione burocratica sugli incendi estivi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Via Belsiana, pieno centro storico. La voluta di fumo nero fende la linea dei palazzi e ben presto si trasforma in allarme, con pattuglie di polizia locale, forze dell’ordine e pompieri che accorrono per evitare che un principio dio, originato nelle cucine di un hotel, possa trasformarsi in un rogo a catena. E se a queste latitudini fuoco, fiamme e fumo appaiono tutto sommato ancora per fortuna marginali nell’economia generale del disagio sociale, lo stesso non possono dire tutti gli abitanti delle periferie e di quelle aree che conoscono una notevole incidenza territoriale di aree verdi. La stessa espressione “area verde” è in realtà pietosamente tutta da meditare, perché spesso di verde non c’è nulla, piuttosto un ocra marroncino da savana africana, arbusti essiccati dal sole e dalla incuria, erba alta, alberi spaccati e franati al suolo.