Milan Paulo Fonseca punge Pioli | difenderemo in maniera diversa dallo scorso anno…

(Di sabato 27 luglio 2024), il nuovo allenatore rossoneroha lanciato una messaggio a Stefanosul modo di difendere. Ecco le sue paroleha le idee chiare e lo aveva annunciato anche nella conferenza stampa di presentazione: “Cambierò la difesa e avremo una squadra che giocherà un calcio offensivo”. In questi primi giorni di allenamenti, infatti, il tecnico portoghese ha lavorato tanto su questi aspetti e in particolar modo sulla difesa. Arrivato negli Stati Uniti con la squadra per disputare la tournée americana,ha voluto sottolineare che la difesa cambierà rispetto allo scorso anno. Un messaggio che sa un po’ di “attacco” nei confronti di Stefano, che la passata stagione non era riuscito a trovare equilibrio, terminando la stagione con 49 goal subiti in 38 gare.