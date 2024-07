Luiss | l’Università romana al primo posto tra i grandi Atenei privati

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 luglio 2024) La recente classifica delle migliori università private, recentemente resa nota dal Censis mette laal, ma perché? LaGuido Carli si è affermata come la migliore università non statale didimensioni secondo l’ultima classifica del Censis, il principale istituto di ricerca socioeconomica in Italia. Questo riconoscimento arriva in un anno particolarmente significativo per l’ateneo, che entra per la prima volta nella categoria delleuniversità non statali, conquistando immediatamente il vertice della classifica.altra le università non statali secondo il Censis-Ansa-Notizie.comLa Libera università internazionale degli studi sociali () Guido Carli ha ottenuto un punteggio medio complessivo di 96 punti, posizionandosi altra glinon statali con oltre 10.000 iscritti.