LIVE Italia-Brasile 2-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 27-25 gli azzurri vincono un set al cardiopalma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-14 Termina lungo il servizio di Lucas. 9-14 Contrasto a rete vinto da Leal che mette fine allo scambio più bello di questo parziale. 9-13 MONSTER BLOCK!! Muro perfettamente perpendicolare di Russo. 8-13 Attacco a tutto braccio di Romanò sulle mani del muro. Fefe De Giorgi ha messo in campo Sbertoli al posto di Giannelli. 7-13 Diagonale vincente di Darlan che porta ila +6. TIME-OUT7-12 Ace di Lucarelli che porta ilal massimo vantaggio. 7-11 Attacco vincente di Darlan. 7-10 Si ferma a metà rete il servizio di Bruno. 6-10 Termina fuori l’attacco di seconda di Giannelli. 6-9 Diagonale vincente di Darlan che abbatte Romanò. 6-8 Atterra in campo l’attacco in diagonale di Romanò. 5-8 Primo tempo fulmineo di Flavio. 5-7 Scappa in lunghezza la battuta di Leal. 4-7 Diagonale stretta di Leal.