La Roma perde contro il Tolosa 0-1 | tabellino e chi ha segnato il gol

(Di sabato 27 luglio 2024) Prima sconfitta stagionale per la, battuta 1-0 dalin un’amichevole in programma a Trigoria. Dopo il netto successoil Latina e l’1-1 in Slovacchiail Kosice, la squadra di De Rossi viene sconfitta di misura dai francesi del. Decide una rete di Gboho al 35?, a cui i giallorossi non riescono a reagire nonostante i vari tentativi. De Rossi decide di partire con un 4-2-3-1 con Dybala punta, ma l’argentino resta in campo solo per un tempo, subentrato da un buon Abraham, molto cercato dai compagni. Particolarmente ispirato anche Zalewski, che ci prova in più occasioni; il punteggio però non cambia e a conquistare la vittoria sono gli ospiti. Di seguito il