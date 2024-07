Jury Chechi | In Grecia nel 2004 meritavo l’oro ma i giudici diedero la vittoria al greco Tampakos

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo la cerimonia di ieri sera a Parigi, le Olimpiadi sono ufficialmente iniziate. Oggi iniziano le prime gare con la speranza per gli atleti italiani di superare il numero di medaglia collezionato a Tokyo 2020. Libero intervistache in fatto di ginnastica ne sa certamente qualcosa. Oro olimpico ad Atlanta 1996.: «Ad Atlanta nacque la leggenda del Signore degli Anelli» Quando ripensa alle sue Olimpiadi, cosa prova? «Un toboga di sensazioni. Gioie grandi ma anche forti delusioni. A Barcellona avevo 23 anni, speravo di fare bene mi ruppi il tendine d’Achille e fui costretto a guardare l’Olimpiade da spettatore. La stessa cosa a Sydney, otto anni dopo: quella volta mi saltò il tendine del bicipite. E fu un dramma, ero in forma». In mezzo, però, ecco il diapason di Atlanta 1996, quei volteggi fra gli anelli che la imposero al mondo.