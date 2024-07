Incidente in A7 coda di 5 chilometri al casello Milano Ovest | quattro feriti uno è gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Gravesabato pomeriggio sull’autostrada A7 Genova-nel tratto compreso tra l’uscita di Binasco e la barriera di. Nello schianto, che ha coinvolto più mezzi, sono rimaste feritepersone: due donne di 25 e 55 anni, un uomo di 58 e un quarto non identificato. Uno degli automobilisti sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono accorse tre ambulanze e due auto mediche, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nonché l’elisoccorso di. Uno deiè stato trasportato in codice rosso – il più grave – al pronto soccorso: le sue condizioni sono critiche. Gli altri tre sono stati condotti in ospedale in codice giallo. Allerta anche l’Agenzia per la tutela della salute di Assago e la polizia stradale.