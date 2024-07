Incendio in torre complesso residenziale nel Casertano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vastosi è sviluppato in unadel Villaggio Coppola, grandein località Pinetamare, a Castelvolturno, in provincia di Caserta. Secondo quanto si è appreso, sarebbe stata disposta l'evacuazione dei residenti. Sul posto i vigili del fuoco e anche ambulanze per persone intossicate. Dalla zona si alza una coltre di denso fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza.