Il prof di Roma e il saluto romano degli studenti | Io non avevo il braccio alzato Sono antifascista e sono stato vicesegretario del Pd

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) È un ex segretario dei Comunisti italiani ed exdi una sezione del Partito Democratico, ilessore di storia e filosofia dell’istituto superiore Pirelli, in via Assisi, nel quartiereno Tuscolano, ritratto in un selfie mentre alle sue spalle duecompiono chiaramente unfascista. È lui stesso a dichiararlo in un’intervista rilasciata a la Repubblica ripresa dal ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che sui social ha scritto: “Ormai è certo: il famigeratoessore “fascista” dell’istituto Pirelli, che ha indotto numerosi esponenti del Pd e del M5S a paventare il rischio di un dilagare di episodi di fascismo a scuola, è in realtà un ex dirigente del Pd abruzzese. Non solo: è anche un convinto”.