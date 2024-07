Il fallito parte dall’Italia per trovare una nuova carriera e provare a essere un uomo di buon carattere

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di sabato 27 luglio 2024) L’arrivo di Kevin Spacey a Taormina Il 21 luglio, Kevin Spacey è arrivato a Taormina per esibirsi nel rinomato teatro antico, uno dei teatri più belli del mondo. La sua visita è stata segnata da una pietra miliare significativa nella sua. Nations Award for Lifetime Achievement Spacey ha ricevuto il prestigioso Nations Award for Lifetime Achievement. Questo premio cinematografico, organizzato sotto il patrocinio del Senato della Repubblica e della Regione Siciliana, celebra i contributi eccezionali al cinema internazionale. Celebrazione dei grandi del cinema Il Nations Award ha una storia di onorificenze a personaggi iconici dell’industria cinematografica. Tra i precedenti vincitori ci sono star leggendarie come Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Murray Abraham e Abel Ferrara, per citarne alcuni.