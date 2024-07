Guai per GTA 6 Call of Duty e altri colpiti dallo sciopero dei doppiatori contro l’IA

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di sabato 27 luglio 2024) Scritto daper GTA 6,ofdei, Il settore del doppiaggio videoludico sta attraversando una crisi significativa, poiché irappresentati da SAG-AFTRA, uno dei principali sindacati di attori in America, sono in. Dopo oltre un anno di negoziati con i giganti dell’industria come Activision Blizzard, EA e Take Two, le trattative sono giunte a un punto morto a causa dell’introduzioneversa dell’intelligenza artificiale.deidei Videogiochi: Intelligenza Artificiale e Lavoro Sindacale L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il processo di doppiaggio permettendo ai software di apprendere da spettacoli esistenti e di creare nuove battute autonome.