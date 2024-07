Giorgia Soleri è morto il papà | Una vita difficile spericolata ma mai silenziosa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 luglio 2024) Il padre di. Un momentoe sofferto per l’attivista e influencer, che nell’ultimo anno aveva parlato del rapporto complicato che la legava alla figura paterna. Appena un anno fa l’uomo era stato operato d’urgenza, come dichiarato dalla stessa. Al dolore per la perdita di un familiare così vicino e importante, si aggiunge quella personale che aveva già espresso precedentemente ai suoi fan nelmomento dell’intervento: “Ho passato gli ultimi dieci anni della miaa essere terrorizzata che il miomorisse prima di riuscire a chiarire il rapporto con lui”. In aggiornamento