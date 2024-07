Galleria i murales di Run sono finiti Le icone doriche dentro una libreria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Ancona come South Kensington a Londra. Lo street artist Giacomo Bufarini, in arte Run, che a fine giugno ha dipinto nel quartiere sud-occidentale di Londra per il festival Great Exhibition Road e Interplay Projects, ha terminato i suoi affreschi sulle pareti dellaRisorgimento. Ora anche l’ingresso di via Giannelli ha i suoi, come quello di Piazzale della Libertà. Le foto pubblicate sul suo profilo Instagram (@giacomorun) ci mostrano le traiettorie mondiali di questo pittore pop contemporaneo, che, residente con la famiglia a Londra, a maggio è stato in Cina e Georgia. Ma mondialianche le traiettorie che collegano Ancona, tramite il suo porto, il Mediterraneo e gli oceani, al resto del globo. I dipinti di Run invitano al viaggio, innanzitutto mentale, a cui invitano i libri.