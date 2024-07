Follia nella spiaggia italiana bagnino accoltellato da un bagnante Poi la scoperta choc | Assurdo cosa è successo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) Terrore in: un uomodopo una lite e panico totale tra i bagnanti. La polizia è intervenuta in uno stabilimento balneare per la segnalazione di un 37enne ferito. La persona accoltellata è ildello stabilimento. Secondo le prime informazioni è stato aggredito da un uomo a cui aveva chiesto di liberare il lettino al momento della chiusura. Il 37enne è stato trasportato in ospedale, mentre l’aggressore è scappato. L’incidente è avvenuto ieri, 26 luglio, al Lido di Ostia, una delle località balneari più frequentate di Roma, soprattutto da famiglie. Numerosi bagnanti erano presenti quando è scoppiato il diverbio. Alcuni testimoni hanno descritto la scena come estremamente concitata, con persone che cercavano di prestare aiuto e chiamare i soccorsi.