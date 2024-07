Febbre Oropouche | Due Decessi Confermati in Brasile

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilha registrato i primi dueal mondo causati dalla, un virus trasmesso principalmente da zanzare e moscerini. Il Ministero della Salute brasiliano ha confermato i casi, sollevando preoccupazioni globali riguardo alla diffusione e alla gestione della malattia. Origine e Diffusione del Virus Il virusè stato identificato per la prima volta in America Latina negli anni ’50 e si è diffuso in varie regioni tropicali. Storicamente, l’area amazzonica è stata il focolaio principale, ma negli ultimi anni si sono registrati casi in diverse parti dele, recentemente, anche in Europa. Il virus è trasmesso attraverso il morso di zanzare e moscerini infetti, in particolare della specie Culicoides paraensis.