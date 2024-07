F1 Max Verstappen chiude al comando una FP3 dominata dalla pioggia e con tempi interlocutori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Maxha chiuso alunaa terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps ê laa farla da padrone complicando il turno. Lance Stroll ne paga le conseguenze andando a sbattere all’Eau Rouge-Raidillon provocando una lunga bandiera rossa. Max(Red Bull) ha messo a segno il tempo di 2:01.565 con soli 4 giri completati. Seconda posizione per Oscar Piastri (McLaren) a 1.433, mentre è terzo il francese Pierre Gasly (Alpine) a 1.610. Quarta posizione per Lando Norris (McLaren) a 1.807, quinta per il francese Esteban Ocon (Alpine) a 3.685, mentre è sesto Charles Leclerc (Ferrari) A 4.468. Settimo Lance Stroll (Aston Martin) a 4.472, ottavo Valtteri Bottas (Sauber) a 4.927, nono Lewis Hamilton (Mercedes) a 5.