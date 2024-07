F1 GP Belgio Piastri | Macchina veloce è un peccato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) “Ci sono molte parti diverse di asfalto, con le parti nuove che offrono molto più grip delle vecchie, che ne hanno pochissimo, quindi è abbastanza difficile gestire il giro”. Così Oscar, che ai microfoni di Sky Sports Uk parla delle qualifiche del Gran Premio del. “Penso comunque che lasia; ho commesso un paio di errori e anche la strategia in Q3 non ha funzionato come speravamo. Pensavamo che avrebbe piovuto di più, ma la pioggia non è stata abbastanza intensa e le condizioni sono migliorate un po’. È un, ma partiamo comunque da una buona posizione”. F1 GP: “, è un” SportFace.