Ddl concorrenza Altroconsumo | Testo poco coraggioso governo perde occasione

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - ''Ancora una volta ill'di assumere decisioni rilevanti e attese, presentando un''. Lo afferma il responsabile relazioni esterne di, Federico Cavallo, in una nota, commentando il via libera al ddl. ''Basti pensare alla scelta di non occuparsi del fondamentale capitolo delle liberalizzazioni, in primis delle concessioni balneari e del settore ncc, testimoniando la non volontà, o forse l'incapacità, della politica di correggere distorsioni evidenti nel mercato e nella, che penalizzano i consumatori, compromettono il benessere sociale e rallentano lo sviluppo economico del Paese'', osserva Cavallo. ''Partiamo dalla rumorosa assenza, ancora e purtroppo rinnovata, nel ddl della riforma delle concessioni balneari.