Cerca di bruciare ad un nido di vespe ma va a fuoco un terreno di 500 metri quadri

(Di sabato 27 luglio 2024) Latina, 27 luglio 2024 – A Prossedi, in provincia di Latina, i Carabinieri della locale Stazione, a compimento di specifiche attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di incendio colposo, un cittadino classe 36, residente a Roma. Il predetto, nella serata di ieri 26 in undi sua proprietà, nel tentativo di distruggere con una fiamma undiche si era annidato sul magazzino, ha cagionato un incendio che ha interessato un’area di circa 500 mq. di detto. Le fiamme sono state subito domate da personale della protezione civile di Prossedi, intervenute prontamente sul posto. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.