Cavalcavia mazzata finale sul commercio

(Di sabato 27 luglio 2024) "Tra qualche giorno un negozio di abbigliamento chiude definitivamente. Intanto sono in vendita le attività di una tabaccheria, di un alimentari e di un bar. Tutte e tre attività storiche e conosciute da tutti a Casalecchio. I cantieri stanno uccidendo i negozi del centro, di via Marconi in particolare. La chiusura dela metà luglio ha dato la. Ormai lo shopping nel centro della cittadina sul Reno è inesistente. Spariti tutti i clienti delle svendite". Barbara Bertù, presidente della sezione locale di ConfAscom, è un fiume in piena e non usa giri di parole per manifestare il disagio dei negozianti casalecchiesi. E se, da un lato, va in frantumi ilsotto i colpi delle benne delle macchine movimento terra, dall’altro, sotto il sole cocente si sciolgono gli affari di chi ha un negozio in via Marconi o in via Garibaldi a Casalecchio.