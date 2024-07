Caso Sinner perché non è alle Olimpiadi | parla il presidente del Coni

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 27 luglio 2024) Il tennista italiano Janniknon parteciperàdi Parigi 2024 per problemi di salute: ildelGiovanni Malagò si è espresso sulla situazione commentando l'assenza e la decisione dell'atleta di ritirarsi. Cosa è emerso. Janniksi ritira ddi Parigi 2024 La notizia, rimbalzata su tutti i media nell'ultima settimana, ha spiazzato il mondo dello sport e continuato a suscitare reazioni forti. Jannik, tennista numero uno al mondo, non disputerà ledi Parigi 2024 a causa di problemi di salute. Naturalmente la sua presenza era molto attesa e il ritiro ha fatto particolarmente discutere.